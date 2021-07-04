Normalleşmeyi abartıp virüsle dans ettiler

-Çöp kutusunun üzerinde görüntü

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( İSTANBUL - ÖZEL)- Yol kapatıp çöp kutusu üzerinde dans ettiler İSTANBUL



- Beylikdüzü Gürpınar Sahili’nde dün akşam geç saatlere kadar eğlenen bir grup normalleşmeyi abartıp koronayı unuttular ve sosyal mesafeyi hiçe saydılar. Yolu önce trafiğe kapatıp dans eden kişiler daha sonra çöp kutusu üzerinde dans etti. Sıradışı eğlence anları ise bir cep telefonu kamerasına yansıdı. 1 Temmuz’dan itibaren normalleşme sürecine geçerek gece saat sınırlamasının kalkmasını fırsat bilen bir grup Beylikdüzü Gürpınar Sahili’nde ortalığı birbirine kattı. Eğlencenin dozunu kaçıran şahıslar önce yolu trafiğe kapattı. Daha sonra çöp kutuları üzerinde dans etti. Uzun süren eğlenceye yüksek sesli müzikte eşlik etti. Maske ve mesafenin hiçe sayıldığı eğlence bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Çöp kutusu üzerine çıkarak dans figürleri sergileyen kişi ise çevredeki vatandaşlardan tam not aldı. (Sİ-YM-

