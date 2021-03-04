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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Normalleşmenin başladığı Didim’de sahil keyfi

Normalleşmenin başladığı Didim’de sahil keyfi

Yalı caddesinden vatandaş, bankta oturan insanlar

Gezin Allah Bisiklet 

-bisikletle gezen ve kaykay binen çocuklar
-plajdan detay ve denize giren bir vatandaş ile röportaj

( AYDIN )- Güzel havada plaj doldu, vatandaşlar kış ortasında yazdan kalma havanın keyfini çıkardı AYDIN

- Pandemi sürecinde normalleşen iller arasında yer alan Aydın’ın Didim ilçesinde güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar kendisini deniz kenarına attı. Yalı Caddesi'nde gezinen vatandaşlar denizin ve güneşin tadını plajda çıkardı. Çocuklar plajda oynarken kimi vatandaşlar Mart ayında denize girdi.Korona virüs sebebiyle süren pandemi tedbirlerinin azaltılması kapsamında Aydın normalleşen iller arasında yer alırken, Didim’de ise güneşi ve güzel havayı fırsat bilenler soluğu sokakta aldı. Özellikle vatandaşların ilk tercih yeri olan Altınkum Yalı Caddesi ise güzel havayı fırsat bilenlerle doldu. Caddede yürüyen vatandaşlar denizin ve güneşin tadını çıkardı. Kimi vatandaş banklarda oturdu, kimisi bisiklet sürdü. Çocuklar ise plajda kumla oynarken bazı vatandaşlarda plajda güneş keyfi yaptı.Hava sıcaklığının 20 derece olarak ölçüldüğü ilçede bazı vatandaşlar denize girerken bazıları da deniz kenarında gezinti yaptı. Sahilde bulunan vatandaşlar ise “Pandemiden dolayı çok sıkılmıştık, hava güzel kendimizi deniz kenarına attık. İnşallah bu pandemi sona erer ve eski günlere döneriz” şeklinde konuştu.

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