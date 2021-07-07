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Normalleşme tezgahtaki fiyatları etkilemedi
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7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Normalleşme tezgahtaki fiyatları etkilemedi

Normalleşme tezgahtaki fiyatları etkilemedi

Pazar yerinden görüntü

Pazar Fiyatları Alışveriş Toplantı Kabine Toplantısı Normalleşme 

-alışveriş yapan vatandaşlar
-esnaflardan detay
-tezgahtaki ürünlerden detay
-esnafla röportaj

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Koronavirüsle mücadele kapsamında gidilen normalleşme kararından sonra pazar fiyatlarında değişiklik olmadı. 1 Temmuz itibariyle normalleşmeye gidilmesinin ardından yoğunlukların yaşandığı pazarlarda normalleşme tezgah fiyatlarını etkilemedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamaların ardından alınan normalleşme kararı sonrasında pazar yerlerinde yoğunluklar yaşanmaya başladı.
Pazara alışveriş yapmaya giden vatandaşlar tezgahtaki fiyatların yüksek olduğu dile getirdi. Çarşamba Pazar’ında pazarcılık yapan Mustafa Balcı yaptığı açıklamalarda normalleşmeye gidilmesinin ardından fiyatlarında değişiklik olmadığını dile getirerek şunları söyledi: “Tezgahımızda maydanoz, marul, roka, semiz otu var bunları satıyorum. İşlerimiz çok şükür yolunda. Havaların sıcak olmasından dolayı mahsul yanıyor. Normalleşmeye gidilmesinden sonra fiyatlarımızda bir değişiklik olmadı. Fiyatlarımız hep aynı. Maydanozu 1,5 liradan veriyorduk, hala daha aynı fiyattan veriyoruz.”
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