Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Normalleşme süreciyle camiler bayram namazında doldu taştı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Normalleşme süreciyle camiler bayram namazında doldu taştı

Normalleşme süreciyle camiler bayram namazında doldu taştı

Drone görüntüsü

Bayram Tatili Bayram Namazı Karahisar Kurban İbadeti Gurbetçi 

-Bayram namazı detay
-Hutbeden detay
-detaylar

( AFYON KARAHİSAR-DRONE)- Köylerine dönen vatandaşlar kurban ibadeti öncesi bayram namazlarını kıldılar AFYON KARAHİSAR

- Normalleşme süreciyle birlikte Kurban bayramını memleketlerinde geçiren vatandaşlar bayram namazını huşu içerisinde eda ettiler. Afyonkarahisar’ın köylerinde kurban ibadeti öncesi vatandaşlar köy camiinde bayram namazını kıldılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bayram tatilinin 9 gün olarak açıklanmasının ardından bayram tatili için memleketlerine gelen vatandaşlar ilk olarak köy camilerinde bayram namazlarını kıldılar. Afyonkarahisar’ın Bayat ilçesine bağlı bin 400 nüfuslu Derbent köyünde gurbetçilerin ve Türkiye’nin dört bir yanında bulunan köylülerin memleketlerine dönmesiyle birlikte köy camileri doldu taştı. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek kılınan bayram namazının ardından köy imam hatibi tarafından hutbe okunarak dualar edildi.
İlgili Foto Galeriler
Acemi kasaplar kendini kesti!Acemi kasaplar kendini kesti!
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı