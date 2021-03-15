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15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Normalleşme sürecinin ardından diş tedavisi başvurusu 3 kat arttı

Normalleşme sürecinin ardından diş tedavisi başvurusu 3 kat arttı

-Hastane detay

İmplant Basın Toplantısı Toplantı Kanal Tedavisi Diş Tedavisi 

--Toplantı detay
--Klinikler detay
--Görüntü tünelde

( SİVAS ) -- Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’ ne normalleşme süreciyle birlikte tedavi için başvuran hasta sayısı 3 kat arttı. SİVAS

- Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’ ne normalleşme süreciyle birlikte tedavi için başvuran hasta sayısı yaklaşık 3 kat arttı. Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde normalleşme sürecinde verilecek hizmetlerin anlatıldığı bir basın toplantısı düzenledi.
Toplantıda, Baş Hekim Dr. Fuat Şen Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başhekim Şen, salgın döneminde günlük 450 ile 550 arasında gerçekleşen başvuru sayısının normalleşme süreciyle bin ile bin 200 arasına çıktığını söyledi.

Toplantıda konuşan Baş Hekim Dr. Fuat Şen, hastaneye Şubat ayı içerisinde 22 bin 270 başvuru gerçekleştiğini belirterek, “2021 Şubat ayı içerisinde hastanemize 22 Bin 270 başvuru gerçekleştirildi.
Bunlardan 4 bin 725 dolgu, 1620 adet kanal tedavisi, 400 kişiye diş taşı temizliği, bin 220 kişiye koruyucu dolgu, 215 kişiye hareketli protez, bin 735 kişiye porselen kaplama, 72 kişiye ise implant uygulaması yapılmıştır. Yine şubat ayı içerisinde, 6’sı engelli olmak üzere toplam 40 hastamıza ise genel anestezi altında diş tedavisi uygulanmıştır” dedi.
“Şubat ayı itibarıyla günlük 1000-1200 başvuru gerçekleşti” Başhekim Şen, normalleşme süreciyle birlikte başvuru sayısının arttığını belirterek “Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Hastanemizde; salgın döneminde günlük 450 ile 550 arasında gerçekleşen başvuru sayısı, 2021 Şubat ayı itibarıyla günlük 1000-1200 olarak artış göstermiştir. Diş tedavisi işlemlerinde de artış gerçekleşmiş ve bu artış devam etmektedir” dedi.
(VK-GF-Y)
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