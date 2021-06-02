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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Normalleşme sürecinde denetimler hız kesmeden devam ediyor

Normalleşme sürecinde denetimler hız kesmeden devam ediyor

Polis ekiplerinden görüntü

Toplantı Sigara Bisiklet Polis Ekipleri Kabine Toplantısı 

-Vatandaşlardan görüntü
-Uyarı yapan polis ekiplerinden görüntü
-Caddelerden genel ve detay görüntü
-Vatandaşın polisle konuşmasından görüntü

( UŞAK ) UŞAK

- Türkiye genelinde 1 Haziran itibariyle normalleşme sürecinin başlamasının ardından, Uşak'ta vatandaşların rehavete kapılmamaları için denetlemeler hız kesmeden devam ediyor. 31 Mayıs Pazartesi günü düzenlenen kabine toplantısının ardından yurt genelinde 1 Haziran Salı günü itibariyle kontrollü normalleşme başladı.
Uşak'ta kontrollü normalleşmenin başlamasıyla birlikte kentte başta İsmet Paşa Caddesi olmak üzere ana artellerde yoğunluklar yaşandı. Meydana gelen yoğunluklarla vatandaşların rehavete kapılma riskini fark eden İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimleri arttırdı. Denetlemeler kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerden resmi polis ekipleri, motorize polis timleri ve bisikletli martı ekipleri İsmet Paşa Caddesi'nde denetlemeler yaptı. Vatandaşlara sosyal mesafe, maske, sigara konularında uyarılarda bulunan ekipler resmi araçlarla da rehavete kapılmamaları ve salgını beraber yenecekleri konusunda anonslar yapıldı. Öte yandan düzenlenen denetimlerin hız kesilmeden devam edileceği de öğrenildi. (KK-MB-Y)
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