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14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Normalleşme süreci esnafı memnun etti

Normalleşme süreci esnafı memnun etti

-Pazardan farkla planlarda detaylar

Hafta Sonu Semt Pazarları Arda Kural Karahisar Pazar Esnafı 

--Vatandaş ve esnaf röportajı

( AFYON KARAHİSAR)- Esnaf ve vatandaşlar kurallara uyularak normalleşmenin devam etmesini istiyor AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da Korona virüs (Covit-19) pandemesinde başlayan normalleşme süreci ile hafta sonu semt pazarlarının kurulması hem esnafı hem de vatandaşları memnun etti. Esnaf ve vatandaşlar kurallara uyularak zor sürecin geçileceğini ve eski günlere kavuşacaklarına inandıklarını da ifade ettiler. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Afyonkarahisar’da Covid-19 ile mücadele devam ediyor. Geçtiğimiz hafta başlayan yerinde normalleşme kapsamında Afyonkarahisar’daki semt pazarları hafta sonu da kurulmaya başladı.
Orta riskli iller arasında yer alan kentte hafta sonu semt pazarlarının kurulmaya başlaması hem pazar esnafını hem de vatandaşları memnun etti. Yaklaşık bir yıl aradan sonra kurulan semt pazarlarında gerekli tedbirler alınarak vatandaşların alış- veriş yapılması sağlanıyor. Yetkililer kurallara uyulduğu takdirde Afyonkarahisar’ın mavi renk yani düşük riskli iller arasına girebileceğini açıkladı.
Karardan esnaf memnun Pazar esnafı, uzun bir aradan sonra semt pazarlarının kurulmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Pazar esnafı, esnaf olarak tüm kurallara uyduklarını vatandaşların da bu konuda hassas olmaları gerektiğini söyledi.

Pazarda alış veriş yapan vatandaşlarda kurallara uyarak alış veriş yaptıklarını söyledi.

Öte yanda semt pazarlarında ekiplerin de gün boyu denetimlerini sürdürnekleri dikkatlerden kaçmadı. (MT-GC)
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