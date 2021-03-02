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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Normalleşme sonrası nikahlar 50 kişiyi geçmeyecek şekilde kıyıldı

Normalleşme sonrası nikahlar 50 kişiyi geçmeyecek şekilde kıyıldı

Nikah salonuna alınırken görüntü

Toplantı Gün Başlarken Kabine Toplantısı Trol 

-Salondan görüntü
-Detay görüntüler

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Kontrollü normalleşme dönemi bugün başlarken, nikahlara da saat ve kişi sınırlaması getirildi.
Normalleşme döneminin İstanbul'daki nikahlar 50 kişiyi aşmayacak ve bir saat içerisinde kıyıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası tüm Türkiye’nin beklediği kararları açıklamıştı. Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, düşük ve orta riskli illerde 100 kişiyi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılmasına karar verilmişti. Bugün başlayan normalleşme sürecinde kıyılan nikahlarda yeni kurallar dikkate alındı. Nikah salonlarında koltukların üzerinde uyarı işaretleri ile sosyal mesafe kuralının konulduğunu ve salona giren herkesin maske mesafe kuralına dikkat ettiği görüldü.
Salona girişlerde güvenlik görevlileri tarafından ateşler ölçüldü ve HES kodlarına bakıldı. Öte yandan nikah 50 kişiyi aşmayacak şekilde bir saat içinde kıyıldı. (Sİ-YM-
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