Normalleşme başladı kına ve çeyiz malzemelerine talep arttı

-- İnsanların alış veriş yapma anları

-- Kapalı Çarşı'dan genel detaylar

-- Esnaf ile Röportaj



( GAZİANTEP ) -- Normalleşmeyle birlikte düğün, nişan ve kına malzemelerinin satışlarında hareketlilik başladı GAZİANTEP



- Kademeli normalleşme kararının ardından Gaziantep’te düğün, nişan ve kına malzemelerinin satışlarında hareketlilik başladı.

Düğün, nişan ve kına gibi malzemelerin satışlarını yapan esnaflar, satışların pandemi döneminin ilk zamanlarına göre daha iyi olduğunu belirterek, eski yoğun günlere tekrardan döneceklerini ifade etti.

Korona virüs pandemisi nedeniyle bir süreliğine ertelenen düğün, nişan ve kına gibi organizasyonların kademeli normalleşme kararıyla belirli kurallar çerçevesinde tekrardan yapılmasının önü açıldı. Düğün organizasyonlarının önünün açılmasının ardından Gaziantep’in tarihi mekanlarından biri olan Kapalı Çarşı’da da hareketlilik arttı. Özellikle düğün, nişan ve kınalarda sıkça kullanılan nikah şekerleri, magnetler, süs eşyaları ve çeyizlik malzemelerde satışlar tekrardan başladı.

Yoğunluktan memnun oldukları ifade eden esnaflar ise satışların eski yıllara göre düştüğünü ancak pandemi sonrası tekrar yoğunluk yaşamaya başladıklaırnı dile getirdi. “Eski günlerdeki gibi yoğunlumuz olacak diye umuyoruz" Normalleşme sonrasında satışlarının artarak devam ettiğini ve daha da artmasını beklediklerini söyleyen Kapalı Çarşı esnafı Mahmut Kocaoğlu, “Gaziantep’te kapalı çarşıda nikah şekeri, taç, kına malzemeleri, nişan ve nikah magneti satışı yapıyorum. Pandemi dönemindeki yasaklardan dolayı sıkıntı yaşadık. Yasaklar gevşetilse de istediğimiz işler şuana kadar yok. Bundan 2 yıl öncekine göre şuan ki durumumu hesaplarsak yüzde 30 gibi bir düşüş var. Bu durum da bizim gibi küçük esnafı sıkıntıya sokuyor. Eskiden 100 tane sattığımız nişan magneti şimdi 20-30 tane satılıyor. Nişan tepsisini önceden herkes alıyordu şimdi alan var almayan var. Kına malzemelerini eskiden büyük salonlara göre alırlardı şimdi insanlar pandemiden dolayı kendi aileleri arasında yapıyor bu nedenle de daha az satış yapıyoruz. Rağbet var ama istenilen gibi değil. Hastalık bittikten sonra değişen bir şey olmayacak eski günlere döneceğiz. Hastalık sonrası bizim insanlarımız tekrardan eski günlerdeki gibi düğünler, kınalar ve nişanlar yapacaklar. Ama önce hastalığın bitmesi lazım maskelerin atılması lazım” diye konuştu.

(AD-SVY-

