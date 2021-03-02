Normalleşme adımlarını esnaf, bayram çocuklar ise mutlulukla karşıladı

-Şeritli kapalı dükkan görüntüsü

-Tatlıcı görüntüsü temizlik görüntüsü

-Dilek sönmez röportaj

-Dükkanda eleman alınacak yazısı

-Çorbacı dükkanı masa detay

-Esnaf Zekeriya ayın konuşması

-İş yerinin dezenfektanlandığı yazı

-Kebapçı yağmur durdu açıklama

-Kebapçı çalışanları detaylar

-Çay ocağı detay çaycı muzaffer kaya konuşması

-Orta okul öğrencilerinin okul merdivenleri inişi

-Öğrenci ekrem özdemir konuşması

-İlk okul öğrencileri sınıflara girişleri

-Öğretmenin ders anlatımı

-Öğrenci elif koç konuşması



( KIRŞEHİR )- Ahi Esnafı, vatandaşa kurallara uyun ihbar ederiz mesajı verdi KIRŞEHİR



- Korona virüs salgını karşısında normalleşme adımlarını Kırşehir’de esnaf bayram, çocuklar ise mutlulukla karşıladı. Sabah erken saatlerde iş yerlerini açan esnaflar, temizlik yaptıktan sonra il hıfzıssıhha kurulu tarafından açıklanacak normalleşme ve kuralların açıklanmasını bekledi. Kurallara uymanın önemini anlatan Ahi esnafı, ramazan ayından bayrama geçiş süreci gibi normalleşme adımlarını gördü. Şehirde tatlı sektöründe iş yapan Dilek Sönmez, “Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalardan kaynaklı çok mutlu olduk. İnşallah şehir sarı renkten mavi renge dönüşü de sağlar. Cumhurbaşkanımızın açıklaması esnaflar için çok güzel bir haber oldu. Kriz dönemi sona ermedi. Esnaf olarak kurallara uyacağız, uymayanları ise ihbar edeceğiz”dedi.

Normalleşme süreci ile birlikte işleri durma noktasına gelen esnaflardan bazıları yeniden eleman alınacak yazısını dükkanlarına asarken bazı esnaflar da iş yerlerinin belediye tarafından dezenfekte edildiğini duyurdu. Çorba ve tatlı sektöründe hizmet veren Zekeriya Ay adlı esnaf ise Ahi esnafının çok ciddi kayıplar yaşadığını belirtti.

Ay açıklamasında; “Biz Ahilik ahlakı anlayışıyla paylaşmasını da bilemedik. Esnafımız kredi kullanarak yaşanılan süreci atlatmaya çalıştı. Normalleşme ile gelen süreci ise daha dikkatli olarak süreci atlatmaya çalışacağız. Vatandaşta esnafa destek sunmalı ve dayanışma içerisinde olmalı”ifadelerini kullandı. Korona virüs nedeniyle kapalı olan kebapçı Hacı Durdu ise büyük zararlar ettiğini devletin ise zamanında karar aldığını söyledi.



Normalleşme adımlarını bayram havasında gören çay ocağı işletmecisi Muzaffer Kaya, “Ahi şehri Kırşehir’de, Cumhurbaşkanımızın açıklaması ile tüm hazırlıklarımızı yaptık. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyacağız. Açıklama sonrası Ramazan ayından bayrama geçiş süreci gibi sevindik. Açıklamalar şehirde güzel karşılandı ve memnun olduk”diye konuştu.

Çocuklar okullarda yüz yüze eğitim mutluluğu yaşadı İlkokul, anaokulu ve orta dereceli okullarda eğitim öğretimin başlamış olması da çocuklar ve öğretmenler açısından mutluluk getirdi. Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Ekrem Özdemir, Cumhurbaşkanına okulların açılması için teşekkür ederken Cumhuriyet İlkokulu 1. Sınıf öğrencisi Elif Koç, arkadaşlarına kavuşmaktan ötürü çok mutlu olduğunu belirtti.

İlkokullar, ana sınıfı haftada 2 gün, bağımsız okullar 5 gün, özel eğitim sınıfları 5 gün ders görecekler. Ders süreleri 30 dakika ile sınırlanırken teneffüsler ise 10 dakika olacak. Kırşehir'de, 44 bin öğrenci 3 bin 980 öğretmen kısmi zamanlı olarak eğitim öğretime başladı.

(EÖ



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