Nora Mokisos Antik Kentinde kazı hazırlıkları sürüyor

-Vali Aydoğdu Röp.

-Doç. Dr. Tolga Uyar Röp.

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( AKSARAY ) - AKSARAY



- Kapadokya’nın giriş kapısı olan Aksaray’ın, Hasandağı eteklerinde bulunan ve el dokunulmamış yapısıyla gizli bahçe gibi kalan Nora Mokisos Antik Kentinde kazı çalışmaları başlayacak. Nora Mokisos Antik Kentinde arkeolojik kazıların yeniden başlatılması için çalışmalar sürüyor. Nora Mokisos Antik Kent’te Aksaray İl Kültür Müdürlüğü bünyesinde ve Aksaray Müze Müdürlüğü başkanlığında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tolga Uyar’ın bilimsel danışmanlığındaki bir ekip tarafından araştırma, haritalama, mimari belgeleme çalışmaları tamamlandı. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tolga Uyar Nora Mokisos Antik Kent’te incelemelerde bulundu. “Tarihine sahip çıkan bir milletin gençliği de dinamik olur” Vali Hamza Aydoğdu, Hasandağı eteklerinde kurulan antik kentin yapılacak arkeolojik kazıların ardından turizme açılması için girişimlerde bulunduklarını söyledi.



Bilim insanlarının yaptıkları incelemelerde Antik Nora Şehrinin Kapadokya bölgesinde geniş alanda kurulan ve kalıcılığını koruyan en önemli ören yerlerinden olduğunun belirlendiğini ifade eden Vali Aydoğdu, “En geniş, en kalıcı ören yerlerinden birisi. Kültür ve Turizm Bakanlığımız, hocalarımız ve valiliğimiz hep beraber bu antik kente sahip çıkacağız. Şu anda kazılar var. Daha da kolektif, bilinçli, iyi bir şekilde burayı korumak için elimizden geleni yapacağız. Milletleri millet yapan tarihleri, kültürleridir. Biz bugün burada bu antik çağı seyrederken tarihin derinliklerine dalmış olduk. Tarihine sahip çıkan bir milletin biliyorsunuz gençliği de dinamik olur. Biz bu antik çağ kalıntılarına, tarihine, dokusuna sahip çıkarak gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor. Kültürümüzü ve tarihimizi daha dinamik, daha geçmişine bağlı bir hale getirmiş olacak” dedi.

“Bölgenin en zengin tarihi kalıntılarından birisi” Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tolga Uyar, “Viranşehir olarak bilinen Nora Mokisos Antik Kenti bölgenin en zengin tarihi kalıntılarından birini oluşturuyor. Kökeni büyük bir ihtimalle Helenistik döneme kadar uzanıyor. Milattan önce 5. yüzyıla kadar uzanıyor. Antik metinlerde adı geçen Nora Kalesinin burada olduğu düşünülmüş. Henüz bu bulguya ulaşamadık ama onun ardından 5 ve 6. yüzyıllarda Doğu Roma İmparatorluğunun bölgedeki en önemli 2 kentinden bir tanesi. Bölgesel başkentlerinden bir tanesi. O dönemde bin tane burada yapı inşa edilmiş. Dolayısıyla dönemin, 5. ve 6. yüzyılın yoğun nüfuslu kentlerinden bir tanesi. Şu anda Kapadokya bölgesinin en geniş ve bugüne kadar en iyi korunmuş ören yerindeyiz. Bakanlığımızın destekleri ile burada bir kazı çalışması başlatmak amacındayız. Valimize de çok teşekkür ediyoruz ziyaretleri için. Gerçekten kendisinin burayı bizzat gelip görmesi çok önemliydi. O yüzden kazı çalışması için bu ziyaret dönüm noktası olmuştur” diye konuştu.

(YC-FM-



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