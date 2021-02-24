Nizip'te trafik kazası: 3 yaralı

-kazaya karışan araçlardan görüntüler,

-vatandaşların yaralılara yardım etmesi,

-sağlık ekiplerinin müdahalesi,

-genel ve detay görüntüler,



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Nizip'te direksiyon hakimiyeti kaybolan aracın taklalar atarak ters dönmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Nizip-Gaziantep karayolu Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Müslüm D. kontrolündeki 27 SN 408 plakalı tır, Celal K. idaresindeki 27 NJ 456 plakalı fiat tofaş marka araca arkadan hafif şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyeti kaybolan Celal K. idaresindeki araç savrularak taklalar attı. Taklalar atan araç, ters döndükten sonra durabildi. Kaza esnasında araç içerisinde bulunan sürücü Celal K. ile yolcular Ayşe K. ve Cefer T. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipler ters dönen araç içerisinde yaralanan 3 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (SVY-



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