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14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Nizip'te hırsızlık operasyonunda 7 gözaltı

Nizip'te hırsızlık operasyonunda 7 gözaltı

-Hırsızların güvenlik kamera görüntüleri

Hırsızlık Operasyonu Akalan Harekete Geç Hırsız Cep Telefonu 

--Evde yapılan aramada ele geçirilen telefon
--Çalınan kuzular ve köpeğin fotoğrafı
--Hırsızların emniyet önünde fotoğrafı

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Nizip'te 2 evve bir çiftlikten cep telefonu, kuzu ve köpek çalan 7 hırsız Nizip Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından güvenlik kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilerek kıskıvrak yakalandı. Son dönemde ilçe merkezinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine harekete geçen Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü 2 ev ve bir çiftlikten 2 kuzu ile bir köpeği çalan hırsızlar polis operasyonu ile yakalandı. Çok sayıda suç kaydı bulunan şahısların daha önce yaptıkları hırsızlık olayının ardından kaçma görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan İ.C., M.C., M.H., H.A., A.Ö., D.D. ve E.Ş. isimli şahıslar sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda ise çalıntı 1 cep telefonu ile 2 kuzu ve 1 köpek ele geçirildi. (MAE-SD-
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