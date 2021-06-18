Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Nizip'te dağlık alanda orman yangını... Çıkan orman yangınında 200 dönüm alan kül oldu

Nizip'te dağlık alanda orman yangını... Çıkan orman yangınında 200 dönüm alan kül oldu

Yangından görüntüler

İtfaiye Aracı Gesi Orman Yangını Yangına Müdahale Trol 

-ekiplerin yangına müdahale etmesi
-alevlerden görüntüler
-genel ve detay görüntüler

( GAZİANTEP )- Yangın çok sayıda ekibin müdahalesi ile kontrol altına alındı GAZİANTEP

- Gaziantep'in Nizip ilçesinde dağlık alandaki orman bölgesinde yangın çıktı. Çıkan yangın sonucu 200 dönüm alan küle dönerken, yangın ekiplerin uzun süren müdahaleleri sonucu kontrol altına alındı. Yangın, Gaziantep'in Nizip ilçesi kırsal Keklik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Keklik Mahallesi'nin dağlık alanlarındaki orman bölgesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden mahalleli hemen olaya müdahale ederken, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. 15'ten fazla itfaiye aracı yangına müdahale etti İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle giderek büyüyen yangına Gaziantep itfaiyesi, Nizip itfaiyesi ve Hatay Antakya itfaiyesinden oluşan 15'in üzerinde araçla müdahale edildi. Yangın, ekiplerin uzun süren müdahaleleri sonucu kontrol altına alınabildi. Ekiplerin yangın bölgesindeki soğutma çalışmaları da sürerken, yaklaşık 200 dönümlük bir alanın küle döndüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Gaziantep'te korkutan tüp patlamasıGaziantep'te korkutan tüp patlaması
Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement