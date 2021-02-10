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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Nizip'i dolu vurdu

Nizip'i dolu vurdu

Dolu yağışından detay

Sağanak Yağış Tarım Dolu Yağışı 

-Sokaklardan detay
-Araçlardan detay

( GAZİANTEP )- Yağan fındık büyüklüğünde dolu nedeniyle çok sayıda araç zarar gördü GAZİANTEP

- Gaziantep'in Nizip ilçesinde sağanak yağışın ardından dolu etkili oldu. Yağan fındık büyüklüğünde dolu nedeniyle ilçede çok sayıda araç hasar gördü. Şanlıurfa Gaziantep otoyolunda akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler dolu nedeniyle araçları otoyoldaki köprülerin altına sığınarak, araçlarını korumaya çalışırken, oto yol kısa sürede beyaza büründü. Dolu yağışı otoyolun geçtiği Gaziantep'in Nizip ilçesindeki bazı bölgelerde de etkili oldu. Çakan şimşekler ve gök gürültüsü ile birlikte etkili olan sağanak yağışının ardından kısa bir süre sonra dolu yağışı başladı.
Fındık büyüklüğündeki dolu nedeniyle bazı vatandaşlar, battaniye ve bez parçaları ile araçlarının örterek, zarar görmesini engellemeye çalıştı. Dolu nedeniyle tarım arazileri ve fıstık gibi meyve ağaçlarının zarar gördüğü öğrenilirken çok sayıda araçta da hasar oluştuğu belirtildi. (SD-
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