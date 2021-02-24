Nitelikli cinsel saldırıdan yargılan Tuma Çelik hakim karşısına çıktı

-- KADEM üyelerinin adliye önündeki görüntüleri



( ANKARA ) - ANKARA



- Mardin Bağımsız Milletvekili Tuma Çelik'in "nitelikli cinsel saldırı" suçundan yargılandığı davanın ilk celsesi görüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mardin'in Midyat ilçesinde 31 Mart yerel seçim çalışmaları sırasında bir dernekte tanıştığı D.K'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Çelik hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan dava açmıştı. Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşması görüldü.

Davaya tutuksuz sanık Çelik, mağdur D.K. ve taraf avukatları katıldı.

Mahkemenin, duruşmanın kapalı görülmesine karar vermesi üzerine salona izleyici alınmadı. Çelik'in savunmasının alınması ve D.K. ile tanıkların dinlenilmesinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, duruşmayı 12 Mart'a erteledi. KADEM üyelerinden basın açıklaması Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) üyeleri, duruşmanın ardından Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. KADEM Yönetim Kurulu Üyesi avukat Derya Yanık, Mardin'in Midyat ilçesinde bir dernekte çalışan D.K'nın,31 Mart 2019 yerel seçim çalışmaları sırasında, HDP Milletvekili Tuma Çelik'in kendisinecinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiğini belirterek, bu iddianın ardından HDP'den istifa eden Çelik'in milletvekili dokunulmazlığının kaldırıldığını ve Çelik hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan iddianame düzenlendiğini anımsattı. Davanın ilk duruşmasında taraflar ile tanıklardan bir kısmının beyanlarının alındığını anlatan Yanık, duruşmanın 12 Mart'a ertelendiğini kaydetti.

Yanık, "Bizler kadına yönelik tüm olaylarda ve kamuoyuna yansımış bu davada her zaman olduğu gibi suça odaklanarak adaletin tesis edilmesi gerektiğine inanıyor ve üzerine atılı suçtan yargılanması başlanan Tuma Çelik hakkında adaletin hak ettiği cezayı vermesi için çalışmalarımızı sürdüreceğimizi ifade etmek istiyoruz" dedi.

KADEM üyeleri, açıklamanın ardından adliye önünden ayrıldı. (AS-



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