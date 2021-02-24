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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Nissan CEO'sunun kaçırılması davasında ceza alan pilot konuştu

Nissan CEO'sunun kaçırılması davasında ceza alan pilot konuştu

Pilot ve avukatın açıklamaları

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

Polis Yurt Dışı Kaçırılma Hapis Cezası 


- Nissan CEO'sunun yurt dışına kaçırılması davasında 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan pilotlardan Noyan Pasin, "O kadar çalışan, gümrükçü, polis şüphelenmedi ama bizim şüphelenmemiz bekleniyor. Şüphelenmediğimiz için ceza aldık" dedi.
Nissan CEO'sunun yurt dışına kaçırılması davasında 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan pilotlardan Noyan Pasin, karara tepki gösterdi. Somut bir delil olmadan karar verildiğini iddia eden Pasin, "Sadece 'nasıl şüphe duymazsın' deniliyor. İstanbul'a indiğimizde de o kadar çalışan, gümrükçüler, polisler, yer görevlileri hiç kimse şüphelenmedi ama bizim şüphelenmemiz bekleniyor. Biz şüphelenmediğimiz için ceza aldık. Temyiz edeceğiz" dedi.
Noyan Pasin'in avukatı avukat Erem Yücel mahkemenin 'Göçmen Kaçakçılığı' suçundan karar verdiğini söyleyerek "Biz verilen 4 yıl 2 ay hapis cezası kararının doğru olmadığını düşünüyoruz. Gerekçeleri açıklanmadı cezanın gerekçesi açıklandığında istinaf yapacağız. İnfazı çıkmaz cezanın yatarı kalmadı" ifadelerini kullandı. (ÖFA
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