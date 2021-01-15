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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Nişantaşı’nda mağazanın çatısında yangın paniği

Nişantaşı’nda mağazanın çatısında yangın paniği

İtfaiye ekipleri

Polis Yangın Paniği Kamera Polis Ekipleri Trol 

-İtfaiyenin müdahale anı
-Vatandaşlar
-Vatandaşların telefonları ile görüntü çekmesi
-Mağazanın görüntüsü
-Sosyal mesafeye dikkat etmeyen vatandaşlar

( İSTANBUL )- Nişantaşı’nda bir mağazanın çatısında yangın çıktı İSTANBUL

- Sabah saatlerinde Nişantaşı’nda bir mağazanın çatısında yangın çıktı. Etraftaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi geldi. Olaya hemen müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Olay saat 10.00 sıralarında Şişli Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi üzerindeki bir mağazanın çatısında meydana geldi. Sabah saatlerinde işlerine giden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hemen itfaiye ekipleri geldi. Çatıda çıkan yangına anında müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Sabah saatlerinde işlerine giden vatandaşlar olayı seyretmek için kaldırımda durdu. Vatandaşlar olayı seyrederken sosyal mesafeyi unuttu. Bir çok vatandaş ise cep telefonlarının kameralarını açarak olayı görüntüledi. Olay yerine gelen polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.
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