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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Nisanda kar yağdı: Cuma namazını kar altında kıldılar

Nisanda kar yağdı: Cuma namazını kar altında kıldılar

Kar altında namaz görüntüleri

( BURSA ) BURSA

Kar Sürprizi Namaz Vakti Yağan Kar Yağışı 


- Bursa'nın İnegöl ilçesinde nisan ayında yağan kar yağışı herkesi şaşırttı. Cumaya giden vatandaşlar kar altında namazlarını kıldı. İnegöl'de kar yağışı başladı.
Cuma namazına gidenler soğuk bir havanın ardından namaz vakti kar sürpriziyle karşılaştı. Âninden bastıran kar yağışı sebebiyle camiye giden vatandaşlar kar altında namazlarını kıldı.
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