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01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Nisan ayında yağan kar kartpostallık görüntüler oluşturdu

Nisan ayında yağan kar kartpostallık görüntüler oluşturdu

Karlı Türkmen Dağı

Kar Kalınlığı Yağan 

-Kar yağışı
-Aracın dağ yolunda ilerlemesi
-Ağaçlar üzerindeki kar
-Muhtarın açıklaması

( KÜTAHYA -ÖZEL)- Kütahya'nın bin 826 rakımlı Türkmen Dağı nisan ayında da beyaz gelinliğini giydi KÜTAHYA

- Kütahya'nın bin 826 rakımlı Türkmen Dağı'na nisan ayında yağan kar, güzel görüntüler oluşturdu. Lüftiye Köyü Muhtarı Rasim Altıntaş, yağışın gece başlayın ve sabaha kadar devam ettiğini, dağın zirvesinde ise kar kalınlığının yarım metreye kadar ulaştığını ifade etti.
Altıntaş, "Kütahya'nın en yüksek dağlarından olan Türkmen Dağı, nisan ayında da beyaz gelinliğini giydi. Son iki aydır aralıklarla sürekli kar yağdı. Son yıllarda Nisan ayında çok fazla kar görmemiştik. Bu yıl adeta kar bereketi yaşanıyor. Nisan ayında olmamıza rağmen dağın zirvesinde kar kalınlığı 50 santimetreye kadar ulaştı. Kar özlemi çekenleri Türkmen Dağı'na bekliyoruz" diye konuştu.
Altıntaş, bin 826 rakımlı Türkmen Dağı'nın bünyesinde başta devasa çam ağaçları olmak üzere bir çok ağaç türünü bünyesinde barındırdığını kaydetti.

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