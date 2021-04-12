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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Nisan ayında yağan kar çocukları sevindirdi

Nisan ayında yağan kar çocukları sevindirdi

Çocukların kartopu oynaması

Yağan Kar Yağışı Basın Mensupları 

-Çocukların tepsi ve poşetlerde kayması
-Çocukların eğlencesi
-Çocuklar Röp.
-Detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde Nisan ayının ikinci haftasında etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza bürünürken, yağışla birlikte sokaklara çıkan çocuklar kartopu oynayıp, kayarak eğlendi.İlçede gece saatlerinde başlayan ve ara ara etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü. Nisan ayının ikinci haftası yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı çocukları da sevindirdi. Yollar karla kaplanırken, çocukların oyun alanlarında kar birikintileri oluştu. İlçede mahalle aralarına ve dik yokuşların olduğu yerlere çıkan çocuklar evlerden getirdikleri tepsi ve poşetlerin üzerine oturarak karın tadını çıkardı. Çocuklar gün boyu kartopu oynayarak gönüllerince eğlenirken, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına da kar attı.
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