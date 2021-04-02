Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Nisan ayında kar sürprizi: Kent beyaza büründü

Nisan ayında kar sürprizi: Kent beyaza büründü

-Kentte etkili olan kardan görüntü

Akalan Kar Yığınları Allah Kar Sürprizi Kar Yağışı 

--Karla kaplanan araçlarını temizleyen vatandaşlar
-- Röportajlar
-- Detaylar

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Ardahan'da akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Ardahan'da aralıklarla devam eden kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Nisanda kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken kar yığınlarını temizledi. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler ise trafikte ilerlemekte zaman zaman zor anlar yaşadı. Baharı görmediklerini söyleyen Sezgin Karaçam, ''Bugün 2 Nisan ve kar yağışı halen da devam ediyor. Kuş devam ediyor ve halen daha baharı görmedik'' dedi.
Hayvancılıkla uğraşan Afacan Çakal ise, baharın gecikmesi çiftçiyi olumsuz etkiliyor dedi.
Çakal, ''Ardahan'da yazı beklerken kışa geri döndük. Burada şaşırmamak lazım çünkü Ardahan'da 4 mevsim bir arada yaşanıyor. Hayvanlarımız aç ve yem de bitti. Çiftçi de perişan, esnaf da perişan ve üstelik bir de Covid-19 belası var. Durumlar çok kötü ve Allah herkese fırsat verdin inşallah'' şeklinde konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement