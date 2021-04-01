Nisan ayı Eskişehir'e karla geldi

-Sisli yolda yolculuk yapan araçlardan detay



( ESKİŞEHİR ) - Gece ektisini arttıran yağmur, sabaha karşı yerine kara bıraktı- Yüksek kesimler tamamen beyaza büründü, sis karayolu ulaşımını zorlaştırdı ESKİŞEHİR



- Eskişehir’de dünden beri yer yer etkili olan yağmur, kendini hissettiren soğuk ve puslu havanın ardından sabaha karşı başlayan kar yağışı özellikle yüksek kesimleri tamamen kapladı. Eskişehir’de soğuyan havalarla birlikte çiseleyen yağmur, yüksek mahallerinde 1 Nisan şakası gibi kar yağışına dönüştü. Gece yağmurla başlayan ve sabaha karşı kara dönüşen yağış geniş bir alanı beyaz örtü ile kapladı. Hava sıcaklığın gece zaman zaman eksi seviyelere, sabah saatlerinde ise 1 derece olarak seyrettiği kaydedildi. Kar yağışı ve soğuyan havayla birlikte etkili olan yoğun sis görüş mesafesini de oldukça düşürdü. Sabah araçlarıyla seyreden vatandaşların düşen görüş mesafesinden dolayı dikkatli seyrettikleri ve ulaşımda zorluk yaşadığı gözlemlendi.



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