- Nil Nehri’nde gemi alev alev yandı



- Nil Nehri kıyısındaki bir gemide belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Mısır’ın Giza kentinde, Nil Nehri kıyısındaki bir gemide yangın çıktı. Gemi kısa sürede alevlere teslim olurken, olay yerine 3 itfaiye aracı ve polis botu sevk edildi. Gemide bazı işçilerin olduğu belirtildi. Yetkililer, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

