Nikah konvoyunda kan aktı...Hastane önündeki silahlı kavgada şok detay

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( SAKARYA )- Konvoyda yol verme kavgası, nikah sonrası kana bulandı- Nikaha giden taraflar arasında çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı SAKARYA



- Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde özel hastane önünde 1 kişinin ölüp 2 kişinin de yaralandığı olayın detayları ortaya çıkmaya başladı.

Nikah konvoyunda büyüyen tartışma sonucunda dehşet verici olayın gerçekleştiği ortaya çıktı. Olay, Adapazarı ilçesinde bulunan özel bir hastanenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erenler ilçesinde kıyılan nikaha giden taraflar arasında konvoyda yol verme meselesi yüzünden tartışma yaşandığı iddia edildi. Tartışan taraflar nikah sonrasında, Adapazarı ilçesi Tepekum Mahallesi Beyhekim Sokak’ta tekrar kavga etmeye başladı.

Bu esnada ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, yanında bulundurduğu silah ile 3 kişiye kurşun yağdırdı. Silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği Ali Atmaca, Furkan Atmaca ve Abdulkadir Atmaca isimli 3 kişi yere yığıldı. Yaşanan dehşet anları büyük korkuya sebep olurken, bölgede bulunan Özel Beyhekim Hastanesi’nden sağlık ekipleri hemen yaralılara müdahale için olay yerine koştu. Müdahale anları çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay yerindeki yapılan müdahaleleri sonrasında Furkan ve Abdulkadir Atmaca Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Ali Atmaca ise kaldırıldığı Özel Beyhekim Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alarak konu ile ilgili soruşturma başlattı. Nikah konvoyunda yaşanan tartışma kanlı bitti Öte yandan, yaşanan kavganın sebebinin nikah konvoyunda yaşanan tartışma olduğu iddia edildi. Nikaha giden taraflar arasında konvoy esnasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma çevredeki vatandaşların araya girmesi ile son buldu. Daha sonrasında taraflar arasında yaşanan kavga esnasında ise kimliği henüz belirlenemeyen şahıs, silah ile bir kişiyi öldürürken 2 kişiyi de yaraladı. Sağlık çalışanlarının yaralılara müdahale için adeta seferber olduğu ve yerde yatan yaralıların görüntüleri ise yaşanan dehşeti gözler önüne serdi. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.



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