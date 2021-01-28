Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Nikah konvoyunda kan aktı...Hastane önündeki silahlı kavgada şok detay

Nikah konvoyunda kan aktı...Hastane önündeki silahlı kavgada şok detay

Yaralıların yerde yattığı anlar

Hastane Yol Verme Kavgası Karya Silahlı Kavga Sağlık Ekipleri 

-arşiv görüntüler

( SAKARYA )- Konvoyda yol verme kavgası, nikah sonrası kana bulandı- Nikaha giden taraflar arasında çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı SAKARYA

- Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde özel hastane önünde 1 kişinin ölüp 2 kişinin de yaralandığı olayın detayları ortaya çıkmaya başladı.
Nikah konvoyunda büyüyen tartışma sonucunda dehşet verici olayın gerçekleştiği ortaya çıktı. Olay, Adapazarı ilçesinde bulunan özel bir hastanenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erenler ilçesinde kıyılan nikaha giden taraflar arasında konvoyda yol verme meselesi yüzünden tartışma yaşandığı iddia edildi. Tartışan taraflar nikah sonrasında, Adapazarı ilçesi Tepekum Mahallesi Beyhekim Sokak’ta tekrar kavga etmeye başladı.
Bu esnada ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, yanında bulundurduğu silah ile 3 kişiye kurşun yağdırdı. Silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği Ali Atmaca, Furkan Atmaca ve Abdulkadir Atmaca isimli 3 kişi yere yığıldı. Yaşanan dehşet anları büyük korkuya sebep olurken, bölgede bulunan Özel Beyhekim Hastanesi’nden sağlık ekipleri hemen yaralılara müdahale için olay yerine koştu. Müdahale anları çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay yerindeki yapılan müdahaleleri sonrasında Furkan ve Abdulkadir Atmaca Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Ali Atmaca ise kaldırıldığı Özel Beyhekim Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alarak konu ile ilgili soruşturma başlattı. Nikah konvoyunda yaşanan tartışma kanlı bitti Öte yandan, yaşanan kavganın sebebinin nikah konvoyunda yaşanan tartışma olduğu iddia edildi. Nikaha giden taraflar arasında konvoy esnasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma çevredeki vatandaşların araya girmesi ile son buldu. Daha sonrasında taraflar arasında yaşanan kavga esnasında ise kimliği henüz belirlenemeyen şahıs, silah ile bir kişiyi öldürürken 2 kişiyi de yaraladı. Sağlık çalışanlarının yaralılara müdahale için adeta seferber olduğu ve yerde yatan yaralıların görüntüleri ise yaşanan dehşeti gözler önüne serdi. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement