Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
- Nijerya'nın Lagos eyaletinde sokağa çıkma yasağı

- Nijerya'nın Lagos eyaletinde sokağa çıkma yasağı

PROTESTOLARDAN DETAY

( ABUJA ) ABUJA

Sosyal Medya Protesto Güvenlik Güçleri Harekete Geç Sokağa Çıkma Yasağı 


- Nijerya'da devam eden protestoların şiddet olaylarına dönüşmesi nedeniyle Lagos eyaletinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Nijerya'da Ekim ayı başından bu yana Özel Hırsızlıkla Mücadele Ekibinin (SARS) insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle gerçekleştirilen protestolar ülke genelinde devam ediyor. Ülkenin ticaret merkezi Lagos eyaletinde devam eden protestoların şiddet olaylarına dönüşmesi nedeniyle yetkililer harekete geçti. Lagos eyaleti Valisi Babajide Sanwo-Olu, eyalette 24 saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Sanwo-Olu açıklamasında, "Kötü niyetli kişiler ve suçlular bu protestoların arkasında saklanarak kargaşa çıkarttıktan sonra çok sayıda can kaybı yaşandı" dedi.
Sokağa çıkma yasağı yerel saatle 16.00'da yürürlüğe girerken, yalnızca mecburi işlerde çalışanların dışarı çıkmasına izin verildi.
Sokağa çıkma yasağı, Orile bölgesindeki bir karakolun ateşe verilmesinin ardından geldi. Nijerya'nın Delta eyaletinde iki hafta önce bir gencin SARS tarafından öldürülmesinin ardından sosyal medyada yapılan çağrıların ardından başlayan protestolar ülke geneline yayıldı. Protestolarda tansiyonun yükselmesi üzerine dün birçok bölgede ordu sokağa inmişti. Göstericiler, güvenlik güçleri yapılanmasında geniş çaplı reform talebinde bulunuyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı