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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
- Nijerya Genelkurmay Başkanı uçak kazasında öldü

- Nijerya Genelkurmay Başkanı uçak kazasında öldü

Uçak kazasından görüntüler

( ABUJA ) ABUJA

General Uçak Kazası Düşen Uçak Rektör Orgeneral 


- Nijerya'da Kaduna Uluslararası Havaalanı yakınlarında düşen uçakta bulunan Genelkurmay Başkanı İbrahim Attahiru ile 7 asker hayatını kaybetti. Nijerya’da Kaduna eyaletinde bulunan Uluslararası Havaalanı yakınlarında askeri Beachcraft 350 modeli bir uçak düştü. Nijerya ordusundan yetkililer, düşen uçakta bulunan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Attahiru İbrahim’in hayatını kaybettiğini açıkladı.
Yerel basında yer alan haberlere göre, olayda İbrahim dışında 7 asker daha hayatını kaybetti. Kaza Araştırma Bürosu Genel Komiseri ve İcra Kurulu Başkanı Akin Olateru da uçakta 8 kişi bulunduğunu ve tamamının yaşamını yitirdiğini doğruladı. Nijerya Ordusu Halkla İlişkiler ve Enformasyon Direktörü Kurmay Albay Edward Gabkwet ise yaptığı açıklamada, kazanın nedeninin tespit edilmeye çalışıldığını ve detayların daha sonra paylaşılacağını söyledi.

Öte yandan 10 Ağustos 1966 doğumlu olan Ibrahim, 26 Ocak 2021'de Nijerya Ordusu'nun 21. Genel Kurmay Başkanı olarak göreve başlamıştı.
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