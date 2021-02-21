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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
- Nijerya’daki uçak kazasında 7 kişi öldü

- Nijerya’daki uçak kazasında 7 kişi öldü

-Uçağın düştüğü nokta

Yolcu Uçağı Uçak Kazası Hava Kuvvetleri Başkent 

--Detay

( ABUJA ) ABUJA

- Nijerya’da hava kuvvetlerine ait yolcu uçağının düşmesi sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Nijerya’nın başkenti Abuja’da, hava kuvvetlerine ait King Air 350 tipi yolcu uçağı motor arızası nedeni ile Nnamdi Azikiwe Uluslararası Havaalanı yakınlarında düşmüştü. Hava Kuvvetleri Sözcüsü Ibikunle Daramole, kazanın ardından yaptığı açıklamada, “İlk müdahale ekipleri olay yerinde. Ne yazık ki uçakta bulunan 7 personelin tamamı kazada öldü” dedi.

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