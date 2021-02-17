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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Nijerya’da yatılı okula silahlı baskın: Onlarca öğrenci kaçırıldı, 1 öğrenci öldü

- Nijerya’da yatılı okula silahlı baskın: Onlarca öğrenci kaçırıldı, 1 öğrenci öldü

Saldırgan ve öğrencilerin görüntüsü

( ABUJA ) ABUJA

Silahlı Baskın Öğretmenler Hava Kuvvetleri Öğrenciler Öğrenci Sayısı 


- Nijerya’da bir yatılı okula silahlı kişiler tarafından düzenlenen baskında öğretmenler ve onlarca erkek öğrencinin kaçırıldığı, bir öğrencinin ise hayatını kaybettiği belirtildi. Nijerya’nın batısındaki Niger eyaletinde bulunan Kagara kasabasındaki Devlet Bilim Koleji’nin yurduna gece saatlerinde askeri üniformalı silahlı kişiler tarafından baskın düzenlendiği öğrenildi. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin ormanlık alana kaçırıldığı, bir öğrencinin ise baskın sırasında vurularak öldürüldüğü belirtildi. Bazı öğrencilerin saldırganların elinden kurtulduğu ve kaçmayı başardığı bildirildi.
Yaklaşık bin öğrencinin eğitim gördüğü okuldan kaç öğrencinin kaçırıldığı henüz bilinmezken saldırıyı doğrulayan güvenlik birimleri, kaçırılan öğrenci sayısının tespit edilmesi için soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Öğrencilerin kurtarılması için hava kuvvetleriyle birlikte operasyon başlatıldığı öğrenildi.
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