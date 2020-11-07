- Nijerya’da yakıt yüklü tanker patladı: 2 kişi öldü, 29 araç yandı



- Nijerya’da yakıt yüklü tankerin patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Patlama sonrası çıkan yangında çevrede bulunan 29 araç yandı. Nijerya’nın Lagos kentinde otobanda seyir halinde olan yakıt yüklü tanker patladı. Patlama nedeni ile 2 kişi hayatını kaybederken, çevrede bulunan 29 araç çıkan yangında küle döndü. Karayolu Polisi Boboye Oyeyemi yaptığı açıklamada, Lagos’ta meydana gelen tanker kazasını doğrulayarak, tankerin benzin yüklü olduğunu ifade etti.

Oyeyemi, tankerin lastiğinde meydana gelen kopma sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiğini aktarırken, kazayı "talihsiz ama önlenebilir" olarak nitelendirdi. “Ülkedeki tanker patlamalarına kalıcı bir çözüm bulmak için çaba sarf ettiklerini” belirten Oyeyemi, sürücüleri dikkatli olmaya, güvenli araç sürmeye, hızdan ve trafikte öfkeden kaçınmaya çağırdı. Öte yandan Nijerya'nın Kogi eyaletinde geçtiğimiz aylarda bir akaryakıt tankerinin devrilmesinin ardından meydana gelen patlama sonucu yangın çıkmış, 23 kişi hayatını kaybetmişti.



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