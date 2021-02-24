Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Nijerya'da terör örgütü Boko Haram saldırısı: 16 ölü

- Nijerya'da terör örgütü Boko Haram saldırısı: 16 ölü

Maiduguri'nden detay

Roketli Saldırı Futbol Maçı Silahlı Saldırı Terör Örgütü 2009 Yılı 

-saldırı anı

( ABUJA ) ABUJA

- Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği silahlı saldırıda 9’u çocuk toplam 16 kişi hayatını kaybetti. Nijerya'da terör örgütü Boko Haram, Borno eyaletinin başkenti Maiduguri kentinde silahlı saldırı düzenledi.
Saldırıda 9’u çocuk toplam 16 kişi hayatını kaybetti. Öldürülen çocukların saldırı sırasında futbol maçı yaptıkları öğrenildi. Yerel kaynaklar, saldırganların yakınlardaki Boboshe adlı bölgeden geldiğini açıkladı.
Nijeryalı yetkililere göre, yoğun nüfuslu Maiduguri kentinde Boko Haram tarafından gerçekleştirilen roketli saldırısında ise 10 kişi hayatını kaybetmişti, 47 kişi yaralanmıştı. Terör örgütü Boko Haram, bölgede sürekli saldırı gerçekleştiriyor. Ülkede Boko Haram 2009 yılından bu yana kadar düzenlediği saldırılarda 30 binden fazla kişi hayatını kaybederken 2 milyon kişi bölgeden kaçıp saldırılar nedeniyle yerlerinden edildi. Boko Haram, sadece Nijerya’da değil ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı