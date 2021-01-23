-Patlama sonrası görüntüler



( LAGOS ) - Nijerya'da petrol tankeri patladı: 4 ölü LAGOS



- Nijerya'da bir petrol tankerinin patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. Nijerya'nın güneyinde bulunan benzin istasyonunda bir petrol tankeri patladı. Ülkenin Delta bölgesi Valisi Ifeanyi Okowa, patlamanın tankerin istasyonda yakıt boşalttığı sırada meydana geldiğini söyledi.



Okowa, tankerin patlaması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin de yaralandığını bildirdi. Hayatını kaybedenlerden 3'ünün çocuk, 1’inin ise kadın olduğu açıklandı.



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