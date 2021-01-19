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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
- Nijerya’da petrol tankeri patladı: 3 ölü

- Nijerya’da petrol tankeri patladı: 3 ölü

Tankerin görüntüsü

Bild Petrol Trol 

-Alevlerin görüntüsü
-Yanan araçlar
-detaylar

( OGUN ) OGUN

- Nijerya’nın Ogun eyaletinde petrol tankerinin patlaması sonucu araçlar alev aldı, 3 kişi hayatını kaybetti. Nijerya’daki Ogun eyaletinin Abeokuta kentinde bir petrol tankeri patladı. Patlama sonucu çıkan alevler çevredeki araçlara sıçradı, olay yerinde bulunanlar büyük panik yaşadı. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, faciada 3 kişinin hayatını kaybettiği, birkaç kişinin de yaralandığı belirtildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, patlamanın nedeninin henüz bilinmediği ve araştırmanın devam ettiği kaydedildi.
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