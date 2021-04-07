Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Nijerya'da cezaevi saldırısında firar eden mahkumlar aranıyor

- Nijerya'da cezaevi saldırısında firar eden mahkumlar aranıyor

saldırıya uğrayan cezaevinden detaylar

Bild Akalan Başkent Saldırı 

-yanan araçlardan detaylar

( ABUJA ) ABUJA

- Nijerya'nın İmo eyaletinin başkenti Owerri'de silahlı kişilerin cezaevine gerçekleştirdiği saldırıda firar evden bin 844 mahkumdan bazıları yakalanırken, diğerleri ise halen aranıyor. Nijerya'nın İmo eyaletinin başkenti Owerri'de bulunan bir cezaevine geçtiğimiz pazartesi günü yerel saatle 02.15'te silahlı kişilerin gerçekleştirdiği saldırıda bin 844 mahkum firar etmiş, birçok araç kundaklanmıştı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, Nijerya Polis Gücü Sözcüsü Frank Mba, "Ön araştırmalar, saldırganların Biafra Yerli Halkları (IPOB) örgütünün üyeleri olduğunu ortaya çıkardı" dedi.
Kaçan mahkumlardan çoğunun yakalandığı duyurulurken, diğerleri için arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Saldırganların içeri girebilmek için ön tarafta patlayıcılar kullandığı aktarıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement