- Nijerya’da askeri uçak düştü

- Nijerya’da hava kuvvetlerine ait bir askeri uçağın motor arızası nedeniyle düştüğü belirtildi. Nijerya’nın başkenti Abuja’da, King Air 350 tipi bir askeri uçak Nnamdi Azikiwe Uluslararası Havaalanı yakınlarında düştü. Uçakta 2’si mürettebat 6 kişinin bulunduğu öğrenilirken, can kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Uçağın düşmeden önce motor arızası bildirdiği belirtildi.
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