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19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Nijerya’da akaryakıt tankeri patladı: 7 ölü

- Nijerya’da akaryakıt tankeri patladı: 7 ölü

Olay yerinden görüntüler

( ABUJA ) ABUJA

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- Nijerya’nın Benue eyaletinde akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 7 kişinin öldüğü belirtildi. Nijerya’nın Benue eyaletindeki Oshigbudu bölgesinde akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu patlama meydana geldi. Patlama sonucu çıkan yangında en az 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Tankerdeki petrolün yere döküldüğü ve alevlerin çevredeki evrelere sıçradığı kaydedildi. Yangında 50 evin zarar gördüğü öğrenildi. Temmuz 2019’da aynı bölgede bir akaryakıt tankerinin kaza yapması sonucu meydana gelen patlamada en az 45 kişi hayatını kaybetmiş, 100 kişi de yaralanmıştı.
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