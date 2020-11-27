NİJER - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Nijer'de

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının Niamey Uluslararası Havalimanına inişi - Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Nijer Dışişleri Bakanı Kalla Ankourao tarafından karşılanması - Bakan Çavuşoğlu'nun Çad Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışındaki Çadlılar Bakanı Amine Abba Siddick görüşmesi - Çavuşoğlu'nun Maldivler Dışişleri Bakanı Abdullah Shahid ile görüşmesiDışişleri Bakanı Çavuşoğlu Nijer 'deNİJER (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 47. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılmak üzere Nijer ’in başkenti Niamey’e geldi. Bakan Çavuşoğlu’nu havalimanında Nijer Dışişleri Bakanı Kalla Ankourao karşıladı. Çavuşoğlu daha sonra Çad Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışındaki Çadlılar Bakanı Amine Abba Siddick ve Maldivler Dışişleri Bakanı Abdullah Shahid ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
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