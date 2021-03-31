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31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Nijer'de Devlet Başkanlığı binası yakınında silah sesleri

- Nijer'de Devlet Başkanlığı binası yakınında silah sesleri

Sosyal medyada paylaşılan video

Sosyal Medya Yemin Töreni Amed Başkent Başkanlık Seçimi 

-Silah sesleri

(NİAMEY) NİAMEY

- Nijer'in başkenti Niamey'de Devlet Başkanlığı binası yakınlarında silah sesleri duyuldu. Nijer'in başkenti Niamey'de bulunan Devlet Başkanlığı binası yakınlarında yerel saatle 03.00 sıralarında silah sesleri duyulduğu bildirildi.
Başkent sakinleri, silah seslerinin yarım saat sürdüğünü, ilk 15 dakikada ağır silahların kullanıldığını, daha sonra hafif silah ateşinin başladığını belirtti.
Bir sosyal medya kullanıcısı da silah seslerinin duyulduğu videoyu paylaştı. Söz konusu olay, 21 Şubat'ta ikinci turu yapılan başkanlık seçiminden zaferle çıkan Mohamed Bazoum'un yemin töreninden 2 gün önce meydana geldi. Bazoum'un 2 Nisan'da yemin etmesi bekleniyor.
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