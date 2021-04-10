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10 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Niğdeli Şehit Uzman Çavuş Erkan Erdem son yolculuğuna uğurlandı

Niğdeli Şehit Uzman Çavuş Erkan Erdem son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin gelişi

General Sarılar Çatışma Cenaze Namazı Terör Örgütü 

-Ailesinin tabuta sarılması
-Cenaze aracına konulması
-Fotoğraf

( NİĞDE ) NİĞDE

- Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çıkan çatışmada şehit olan Niğdeli Uzman Çavuş Erkan Erdem, memleketi Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı. Anne Hatice Erdem oğlunu; "Karlı dağları aştın da Türk bayraklarıyla geldin kuzum" diyerek uğurladı. Şehit Erdem'in naaşı, Siirt Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından hava yoluyla Kayseri'ye oradan da kara yoluyla Bor ilçesindeki evine getirildi.
Şehidin evinden helallik alınmasının ardından Erdem'in naaşı Bor Şehitliğine getirildi.
Törende şehidin eşi Arzu, annesi Hatice ve ağabeyi Serkan Erdem ile yakınları tabuta sarılarak şehidi uğurladı. Şehidin annesi Hatice Erdem, oğlunu Türk Bayrağı sarılı tabuta sarılarak 'Böyle bayraklara sarılı mı gelecektin, kanın yerde kalmayacak kuzum, karlı dağları aştın da Türk bayraklarıyla geldin kuzum. Vatan sağ olsun' sözleriyle oğlunu uğurladı. Şehit Erdem; İl Müftüsü Osman Ayas tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Bor Şehitliğine defnedildi. Törene, şehidin yakınları ile Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Jandarma TEM Daire Başkanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz, AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Bor Belediye Başkanı Serkan Baran ile çok sayıda vatandaş katıldı.
(YE-TB-
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