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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
NİĞDE - Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 10 yaralı

NİĞDE - Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 10 yaralı

- Kaza yapan otobüsten görüntüler - Olay yerine gelen ekiplerden görüntüler - Yolculardan görüntüler - Yolculardan Mehmet Emin Altun ile röportaj - Ekiplerden görüntüler Niğde 'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 10 yaralıNİĞDE (AA) - Niğde 'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.Y.D. idaresindeki 34 LSS 33 plakalı yolcu otobüsü, Adana - Niğde Otoyolu'nda Niğde 'ye yaklaşık 20 kilometre kala kontrolden çıkarak şarampole devrildi.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.Kazada, yolculardan Zelal Özavşanlı yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Özavşanlı'nın cenazesi savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.Siirt'ten Ankara'ya gittiği ve 31 yolcusu bulunduğu belirtilen otobüsün sürücü gözaltına alındı.Yolculardan Mehmet Emin Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaza esnasında uyuduğunu belirterek, "Her şey bir anda oldu. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Herhalde şoför aşırı hızlıydı. Bir baktık kendimizi şarampolde bulduk. Ağır bir şey geçirmedim ama bir vefat eden yolcu var. Araç Siirt'ten geliyor, Ben Ankara'ya gidiyordum." dedi.

Hastane Yolcu Otobüsü Aşırı Hız Avcılık Bulduk 

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