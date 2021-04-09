Niğde’ye şehit ateşi düştü

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( NİĞDE ) NİĞDE
- Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 28 yaşındaki Niğdeli Uzman Çavuş Erkan Erdem şehit düştü. Terör örgütü PKK'ya yönelik "Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan Operasyonu" düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 28 yaşındaki Uzman Çavuş Erkan Erdem şehit düştü. Uzman Çavuş Erdem’in acı haberi Niğde’nin Bor İlçesi Ahmet Kuddusi Mahallesi'ndeki annesi Hatice Erdem’e ulaştı. Uzman Çavuşun evli olduğu öğrenildi.
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