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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Niğde’ye şehit ateşi düştü

Niğde’ye şehit ateşi düştü

Şehidin evinden görüntü

Şehit Terör Örgütü 

-Detaylar
-Türk bayrağından görüntü
-Askeri yetkililerden görüntü

( NİĞDE ) NİĞDE

- Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 28 yaşındaki Niğdeli Uzman Çavuş Erkan Erdem şehit düştü. Terör örgütü PKK'ya yönelik "Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan Operasyonu" düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda 28 yaşındaki Uzman Çavuş Erkan Erdem şehit düştü. Uzman Çavuş Erdem’in acı haberi Niğde’nin Bor İlçesi Ahmet Kuddusi Mahallesi'ndeki annesi Hatice Erdem’e ulaştı. Uzman Çavuşun evli olduğu öğrenildi.
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