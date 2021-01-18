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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Niğde'ye mevsimin ilk karı yağdı

Niğde'ye mevsimin ilk karı yağdı

kar görüntüleri

Hava Sıcaklığı Kar Manzaraları Kar Yağışı Irak 

-kar manzaraları

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde'de mevsimin ilk kar yağışı sabah saatlerinde başladı.
Şiddetini arttıran kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı sıfırın altına düştü. Niğde şehir merkezinde gece boyu kar yağışı etkili olurken, sabah saatlerinde yerini soğuk havaya bıraktı. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışının bugün de etkili olacağı öğrenildi. Niğdeli vatandaşlar ise yaz boyunca kurak geçen Niğde'ye kar yağmasını mutlulukla karşıladı. (YE-AG-
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