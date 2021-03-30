Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, yayalar için kırmızı çizgiyi çizdi

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, yayalar için kırmızı çizgiyi çizdi

kırmızı çizgi çekilirken

Trafik Kuralları Farkındalık Trafik Polisi Öğrenciler Hassasiyet 

-caddeden görüntüler
-öğrencilerden görüntü
-vali açıklaması

( NİĞDE )- Niğde “kırmızı çizgisini” çekti NİĞDE

- İçişleri Bakanlığı tarafından kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla “30 Mart’ta Kırmız Çizgimizi Çekiyoruz” uygulaması Niğde’de düzenlenen program ile gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayalara geçiş önceliği verilmesi için 81 İl Valiliklerine kırmızı çizgimizi çekiyoruz projesi ile yayımlanan genelge sonrasında Niğde merkez Oskar duraklarında program düzenlendi.
Programa katılan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek burada öğrencilere trafik önceliği konulu boyama kitabı ve kırmızı düdük dağıttı.
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek’e burada öğrencilere yaya geçiş üstünlüğü hakkından bilgiler verirken trafikte ailelerinin de trafik kurallarına uymadığı takdirde kırmızı düdükler ile ailelerini uyarmalarını istedi. Programda konuşan Niğde Valisi Şimşek, ’’Bugün yaya öncelik “Kırmızıçizgimizdir” farkındalığı başlatıldı. Bu farkındalıkla yaya önceliğine vurgu yapmaktır. Sürücülerimizi bilinçlendirmek ve toplumsal bir farkındalık oluşturmaktır. Sürücülerden beklentimiz şudur. Trafik ışığı ve trafik polisinin olmadığı yaya geçitlerinde yavaşlasınlar önceliği yayaya versinler. Özellik de okul geçitlerinde bu kurala gereken hassasiyeti göstersinler. Öğrencilere ve yayalara öncelik versinler. Sürücüler bu kurala uydukları takdirde oluşan kazalarında önüne geçmiş olacağız”
loading...
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement