NİĞDE - Üniversite adaylarının YKS heyecanı

- Sınav öncesi okul önündeki kalabalık - Sınava girecek öğrenciler - Dua okuyan velilerNİĞDE (AA) - Niğde 'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) dolayısıyla sınava giren öğrenciler okullara alınmaya başlandı. Okul bahçesinde görevlilerce karşılanan öğrenciler, sınava girecekleri salonlara yönlendirildi.
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