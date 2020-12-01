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01 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
NİĞDE - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

NİĞDE - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

- Boş cadde ve sokaklardan görüntülerKayseri, Niğde , Kırşehir, Sivas, Kırıkkale'de yeni tip koronavirüsle (Kovid - 19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.Kovid - 19 ile mücadele kapsamında, Türkiye genelinde yarın saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'de başladı.
Kayseri'de tedbirler öncesinde vatandaşlar meydan, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.Kısıtlamanın başlamasıyla Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Polis ekipleri de sorumluluk bölgelerinde denetim yaptı. - Niğde Niğde 'de kısıtlama başlamadan önce vatandaşlar, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu. Saat 20.00 itibariyle iş yerleri kepenk indirmeye başladı.
Saat 21.00'den sonra kentte cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri sorumluluk bölgelerinde devriye görevini yerine getirdi.

Koronavirüs Sokağa Çıkma Yasağı 

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