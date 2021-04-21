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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Niğde polisinden karantinadaki genç kıza doğum günü sürprizi

Niğde polisinden karantinadaki genç kıza doğum günü sürprizi

Pasta gelirken

Genç Kız Koronavirüs Doğum Günü Doğum Günü Pastası Polis Ekipleri 

-Polislerden görüntü

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde’de polis ekipleri koronavirüs nedeniyle karantinada bulunan genç kıza pasta getirerek doğum günü süprizi yaptı. İl merkezinde yaşayan Anne Fatma Gümüş, koronavirüs nedeniyle evlerinde karantinada olmaları nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak kızı Hatice Yavan'ın bugün doğduğunu belirterek kutlamak için yardım istedi. İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş'ın talimatı üzerine Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli, pasta ve hediye alarak Yavan'a doğum günü sürprizi yaptı. Ellerinde pastayla polisi gören Yavan mutluluğunu saklayamadı. Kendisine doğum günü pastasını getiren polis ekiplere teşekkürlerini ileten Yavan, hediyeleri de kabul etti. (YE- )
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