Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Niğde merkezli 9 ildeki organize suç örgütüne yönelik operasyonda 6 zanlı daha adliyede

Niğde merkezli 9 ildeki organize suç örgütüne yönelik operasyonda 6 zanlı daha adliyede

- Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi - Tır, dorse ve çekiciden görüntüNİĞDE (AA) - Niğde merkezli 9 ilde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı daha adliyeye sevk edildi.Gözaltına alınan 14 zanlıdan 6'sının daha emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, örgüt faaliyetleri kapsamında nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarını işleyenlere yönelik çalışma başlatmış, Niğde , Hatay, İstanbul, Mersin, Adana, Kayseri Bursa, Ankara ve Konya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.Adliyeye dün sevk edilen 8 zanlıdan İ.K, E.Ç, B.G. ve A.A. tutuklanmış, biri savcılıktan 3'ü adli kontrol şartıyla salıverilmişti.Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, dolandırıcılıkta kullanılmak üzere 12 çek ve sözleşmeli vekaletname, paravan şirketlere ait 3 kaşe, sahte plaka, başka kişiler adına çıkarılmış 4 SIM kart ve 14 cep telefonu ele geçirilmişti.Örgüt elemanlarının, kurulan paravan şirketler üzerinden çek temin ettiği, internetten satışa çıkarılan tır, dorse ve çekici gibi araçları karşılıksız çeklerle satın aldıkları, evrak üzerinde araçların üçüncü kişilere devrini yaptıkları veya parçalayarak hurdaya sattıkları belirlenmişti.

Adli Kontrol Suç Örgütü Operasyonu Suç Örgütü Cep Telefonu Dolandırıcılık 

İlgili Foto Galeriler
Canolar yine ilişki vaadiyle sürücü soydular...Canolar yine ilişki vaadiyle sürücü soydular...
Tarihe Damgasını Vuran DolandırıcılarTarihe Damgasını Vuran Dolandırıcılar
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement