Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Niğde merkezli 9 ilde suç örgütü operasyonu: 14 gözaltı

Niğde merkezli 9 ilde suç örgütü operasyonu: 14 gözaltı

Zanlıların adliyeye getirilişi

Suç Örgütü Operasyonu Suç Örgütü Cep Telefonu Dolandırıcılık Sözleşmeli 

-Adliyeden görüntü
-Tırlardan görüntü
-Detaylar

( NİĞDE )- Satılık araçları karşılıksız çeklerle satın alıp hurdaya satmışlar NİĞDE

- Niğde merkezli 9 ilde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı. Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri; çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, örgüt faaliyetleri kapsamında nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarını işleyenlere yönelik yaptığı çalışmada Niğde merkezli Hatay, İstanbul, Mersin, Adana, Kayseri, Bursa, Ankara ve Konya'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 14 kişi gözaltına alınırken şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, dolandırıcılık olayında kullanılmak üzere 12 çek ve sözleşmeli vekaletname, paravan şirketlere ait 3 kaşe, sahte plaka, başka kişiler adına çıkarılmış 4 sim kart ve 14 cep telefonu ele geçirildi. Örgüt elemanlarının kurulan paravan şirketler üzerinden çek temin ettiği, internet aracılığıyla satışa çıkarılan tır, dorse ve çekici gibi araçları ilan veren vatandaşlarla iletişime geçerek karşılıksız çeklerle bu araçları satın aldıkları, evrak üzerinde araçların üçüncü kişilere devrini yaptıkları veya parçalayarak hurdaya sattıkları tespit edildi. Dün mahkemeye çıkarılan 8 kişiden 4’ü tutuklandı Dün emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden İ.K, E.Ç, B.G. ve A.A, tutuklandı. Operasyon kapsamında yakalanan 14 şüpheliden 6'sının daha emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
İlgili Foto Galeriler
Şemdinli Şehidi Son Yolculuğuna UğurlandıŞemdinli Şehidi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Canolar yine ilişki vaadiyle sürücü soydular...Canolar yine ilişki vaadiyle sürücü soydular...
Tarihe Damgasını Vuran DolandırıcılarTarihe Damgasını Vuran Dolandırıcılar
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement