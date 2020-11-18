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18 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Niğde merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonu

Niğde merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonu

- FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 9 şüphelinin adliyeye getirilmesi - Niğde Adalet Sarayı Binası - Gözaltına alınan 25 şüpheliden 9'u adliyeye sevk edildiNİĞDE (AA) - Niğde merkezli 7 ilde, FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 9'u adliyeye sevk edildi. Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden 9'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.Zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen ve meslekten ihraç edilen 25 eski emniyet mensubu, Niğde , Konya, Kayseri, Adana, Hatay, Ankara ve Antalya'da dün düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

Mahrem Trol 

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