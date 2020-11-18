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18 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
NİĞDE - Kuyuya düşen köpeği AFAD ekipleri kurtardı

NİĞDE - Kuyuya düşen köpeği AFAD ekipleri kurtardı

- Ekiplerin köpeği kuyudan çıkarması Niğde 'de kuyuya düşen köpeği AFAD ekipleri kurtardıNİĞDE (AA) - Niğde 'nin Altunhisar ilçesinde 25 metre derinliğindeki kuyuya düşen köpek, AFAD ekiplerince kurtarıldı.İlçeye bağlı Ulukışla köyünde bir köpeğin boş su kuyusuna düştüğü ihbarını alan AFAD ekipleri, bölgeye sevk edildi.AFAD görevlisi, yaklaşık 25 metre derinliğindeki boş su kuyusuna iple sarkarak, köpeği bulunduğu yerden çıkardı.Yaklaşık 4 gündür kuyuda kalan köpek, hayvan barınağına teslim edildi.

Köpek Hayvan Barınağı Kışla Hayvan 

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